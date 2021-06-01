شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تشدد على تواجد عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك أعضاء الجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعة، بضرورة تواجدهم بانتطام طوال فترة إنعقاد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى، والتي ستبدأ يوم السبت القادم الموافق 5 يونيو.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة، والتى عقدت عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور نواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأمين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إنه أصدر قراراً بمنع السفر والاجازات لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال فترة الإمتحانات، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية، وتكليف أمناء الكليات بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا خلال فترة الإمتحانات، وتوافر لجان العزل، وتطبيق قرار مجلس الوزراء ضد غير الملتزمين بتنفيذ تلك الإجراءات، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الإمتحانات.

ووافق مجلس الجامعة، على بدء الدراسة ببرنامج الدبلوم المهنية بكلية التربية بتخصصات السياسه التعليمية، والجودة والإصلاح التعليمي، وتخصص الإعلام التربوي بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بدءً من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.