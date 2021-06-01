شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للراغبات باستخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الاختبار التحريرى للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة ممن تنطبق عليهن الشروط حسب تقديمهن على الموقع، وذلك يوم الخميس الموافق 10 /6 /2021م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح للمتقدمات بدخول الاختبار إلا بالآتي:

أولًا: صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل - صورة المؤهل الأصلي (ليسانس – بكالوريوس) مع الاطلاع على الأصل - صورة المؤهل الأعلى (ماجستير – دكتوراه) إن وجد مع الاطلاع على الأصل.

ثانيًا: بالنسبة لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهن، وكذلك خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف، بيان حالة حديث معتمد ومختوم مثبتًا به: (الاسم – الوظيفة – التخصص العلمي – الجهة التي يعمل بها ) .

ثالثًا: بالنسبة لخريجات مراكز الثقافة الإسلامية ، صورة شهادة المركز الثقافي مع الاطلاع على الأصل .

علمًا بأنه إذا ثبت عدم صحة بيانات إحدى المتقدمات، يلغى التحاقها في أي مرحلة من مراحل المسابقة .

وفيما يلي أسماء المتقدمات لاستخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة:

1.

لبنى عبدالعظيم محمد جاد الحق

المنيا

2.

أسماء يسن راشد محمد

قنا

3.

أم الرزق محمود عبدالعال المقبلي

البحيرة

4.

إيمان عبد الحافظ شحاته أبو شنب

الغربية

5.

منار منير أحمد محمد

القليوبية

6.

سارة عبدالمنعم إبراهيم عبدالله

الغربية

7.

سناء السيد علي السيد

القاهرة

8.

أمنية إبراهيم محمود أحمد

الدقهلية

9.

نشوة محمد عبد المجيد المصري

القاهرة

10.

وآم علي محمود كامل

القاهرة

11.

فاطمة اسماعيل عبد الغني ضيف الله

الجيزة

12.

فاطمة حسين حسن طه

الدقهلية

13.

جهاد محمد عباس محمد

قنا

14.

راوية الحسانين الهنداوي يوسف

الغربية

15.

عزة عبد المنعم بخيت بركات

الإسكندرية

16.

سارة قطب إبراهيم قطب

القاهرة

17.

سامية فاروق عبد الحميد

القاهرة

18.

مي سامي سعيد محمود

المنوفية

19.

أسماء أحمد إسماعيل إسماعيل

الدقهلية

20.

صباح إبراهيم أحمد إبراهيم

الشرقية

21.

هانم عبدالعزيز عبد الغني محمد

المنوفية

22.

فاطمة يوسف عبدالحميد ميرة

كفر الشيخ

23.

آية عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف

الشرقية

24.

فاطمة إبراهيم أحمد إبراهيم

الشرقية

25.

فاطمة محمود السيد الديب

كفر الشيخ

26.

إسلام غازي المتولي غازي

الدقهلية

27.

ابتسام مشحوت محمد إبراهيم

البحيرة

28.

لمياء ياسر محمد عبدالمقصود

الدقهلية

29.

صابرين رجب أحمد محمد

الفيوم

30.

زينب محمد إبراهيم صالح

الدقهلية

31.

مياده نجيب عبده السماحي

بور سعيد

32.

هيام محروس يونس محروس

جنوب سيناء

33.

عزة عبد المحسن إبراهيم محمد عبد الرحمن

الدقهلية

34.

نادية محمد سليم محمد

الإسكندرية

35.

سميرة محمد أبو مسلم أبو الفتوح

الدقهلية

36.

زينب محمد إبراهيم صالح

الدقهلية

37.

سمر إبراهيم أحمد متولي

الدقهلية

38.

منال أحمد الداودي الملهاط

الدقهلية

39.

ميرفت محمد على عبد العزيز عمار

الإسكندرية

40.

سافيناز الشحات السيد عبدالله

كفر الشيخ

41.

ميرفت محمد على محمد

الفيوم

42.

إيمان إبراهيم محمد السيد عمارة

القليوبية

43.

صفاء عبدالنبي عبدالرؤوف عبدالكريم

كفر الشيخ

44.

عائشة سليمان محمد خير

البحر الأحمر

45.

رضية سلامة محمد مسلم

البحر الأحمر

46.

ابتسام مشحوت محمد إبراهيم

البحيرة

47.

إيمان لطفى البيلي موسى

الدقهلية

48.

أزهار عارف أحمد رفاعي

سوهاج

49.

أسماء أحمد أمين محمد

سوهاج

50.

منى جبر علي البربري

كفر الشيخ

51.

صابرين رجب أحمد محمد

الفيوم

52.

عيشة السيد الدادموني محمد

الشرقية

53.

ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم سند

القاهرة

54.

شيماء أبو هاشم عبد المحسن هيكل

القاهرة

55.

سحر أحمد نعيم إبراهيم

القاهرة

56.

انتصار محمد حسن

أسوان

57.

منال عارف قناوي حجازي

البحيرة

58.

جيهان السيد عطوه محمد

البحيرة

59.

فاطمه عبد السيد محمد على يس

أسوان

60.

فاتن عبد الوكيل محمود محمد

دمياط

61.

ليلى على محمد عطا

القاهرة

62.

مرفت محمد رمضان جاد

القاهرة

63.

منى محمد ممدوح محمد مرسي

الغربية

64.

أماني رفعت محمد الحسيني

الدقهلية

65.

سماح ابراهيم احمد شرف

الإسكندرية

66.

نبيلة عبد الفتاح عبد الحميد محمد

سوهاج

67.

عبير محمد حسن المزين

كفر الشيخ

68.

هدى محمد صبري عبد العزيز محمد

الإسكندرية

69.

إلهام إبراهيم على أحمد

القاهرة

70.

سناء حسن مهران حسن

القاهرة

71.

وفاء حامد محمد على

القاهرة

72.

سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل

القاهرة

73.

سوزان زين الدين عبد المحسن محمد

الغربية

74.

مرفت فتح الله احمد النحراوي

القاهرة

75.

سوزان أحمد زكريا عثمان

دمياط

76.

سامية عبده عبده بندق

بور سعيد

77.

صفاء محمد زكريا حامد السمديسي

البحيرة

78.

أماني محمد وهبة عمارة

القاهرة

79.

رحمة رشاد محمد قطب

الجيزة

80.

مها محمد كمال الدين احمد

المنيا

81.

حنان علي مصطفي

القاهرة

82.

دعاء السعيد سليم شبايك

البحيرة

83.

هويدا عبد الجواد على حسن

الإسكندرية

84.

نرفانا إبراهيم محسن سرحان

القاهرة

85.

منى محمد محمد محمود المهندس

القاهرة

86.

آية حمدي علي الدين محمد

الجيزة

87.

إيناس محمد عبدالحليم أيوب

القاهرة

88.

إيمان محمد سعيد ماجد أحمد

القاهرة

89.

صفاء محمود حسن محمود

المنيا

90.

منى عبد العظيم السيد سليم

القاهرة

91.

إيمان محمد سالم غنيم

الغربية

92.

جيهان إسماعيل عبد الراضي نجدي

أسوان

93.

جيهان حامد محمود احمد

جنوب سيناء

94.

نسرين محمود الحاج على

القاهرة

95.

إيمان عبد الخير عبد الدايم أحمد

الجيزة

96.

أم هاشم إسماعيل محمد علي

المنيا

97.

منى أحمد عبد الحميد احمد

القاهرة

98.

لبيبة سيد أحمد عبد الهادي الحاج علي

المنوفية

99.

جيلان أحمد مجدي وهبه مطاوع

القاهرة

100.

هدى محمد عبد الرحمن عكاز

الإسكندرية

101.

منة الله محمد محمود شعبان

المنوفية

102.

مايسة احمد مصطفى محمد

الدقهلية

103.

مها رضوان عبد الرازق سالم

القاهرة

104.

سماح متولي محمد متولي

القاهرة

105.

سناء محمد عبدالله عريقات

القاهرة

106.

إيناس صلاح الدين الخطيب

الإسكندرية

107.

بسمة حمودة حسين حسنين

الإسكندرية

108.

صفاء جابر زكى محمد

الإسكندرية

109.

مها عبد الفتاح امين

الجيزة

110.

تقوى مجدى محمد على

الاسماعيلية

111.

سارة محمد لبيب عبدالحميد مسعود

القليوبية

112.

أميرة جمال على احمد

الوادي الجديد

113.

هالة أحمد محمد نور

القاهرة

114.

حسناء علي حسين علي

الوادي الجديد