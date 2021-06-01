شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": دعم 10 آلاف جنيه للوحدات السكنية المطروحة من الوزارة تخصم من المقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، تفاصيل طرح الوزارة عدد من الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة طرحت 940 وحدة سكنية فى العاشر من رمضان بالشرقية، و1200 وحدة في مدينة السادات في المنوفية، موضحا أن مساحات الشقق تتراوح ما بين 65 مترا إلى 81 مترا.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقدمات الحجز للشقق يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه حسب المساحة، لافتا إلى أن سعر الوحدة من 153 إلى 188 ألف جنيه، وموضحا أن هذه الوحدات السكنية هى وحدات كاملة المرافق وكاملة التشطيبات بشكل شامل.

ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن هناك دعم لهذه الوحدة 10 آلاف جنيه تخصم من مقدم الوحدة، وهو دعم مقدم من وزارة الإسكان، متابعا: قدمنا طرح لسداد 20 % من قيمة الوحد والباقى على 3 سنوات دون فوائد.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن أبرز الشروط للتقدم لحجز تلك الوحدات السكنية هو أن ينطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان وهى ألا يكون قد استفاد بأى وحدة سكنية من الدولة أو زوجته، ولا يقل سنة عن 21 عاما ولا يتعدى الـ 50 عاما ، والمرتب لا يتجاوز 4750 جنيه للمتزوج هو وزوجته ، و3500 جنيه للأعزب، موضحا أن التسليم فورا بعد القرعة.