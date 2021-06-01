شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: المصريون أخذوا من نهر النيل طبيعته الهادئة وهم لا يعرفون العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نحن نجلس بجوار نهر النيل العظيم الذى يمتد لأكثر من 4 آلاف كيلومتر فى 10 دول أفريقية، فهكذا وضعه الله وشكله وهكذا ظهر النيل أمامنا يرسم اللوحة المصرية الرائعة".

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، إن مصر كبلد يظهر على الخريطة كالمربع فمساحة بلدنا مليون كيلو متر مربع، ويوجد ضلعان من هذا المربع على المياه، وضلعان على الصحراء وفى المنتصف نهر النيل، متابعا: "نهر النيل ليس مجرد نهر مثل أنهار العالم، فنحن نطل على بحرين هما البحر الأبيض المتوسط وهو بحر الأنهار والبحر الأحمر هو بحر بلا أنهار وهذه عظمة".

وتابع قداسة البابا تواضروس: "نهر النيل هو حياتنا وكما قال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب إنه النهر الخالد، فهذا النهر نأخذ منه عدة بركات وأرجو أن نفهمها تماما ونقدمها ونشرحها ونعيشها ونتحدث بها، بينها بركة نهر النيل نشربها ونستخدمها في الزراعة والصناعات المتعددة والعمل السياحى والنقل النهرى، وبركة أخرى نسكن حول النهر فأخذنا من النهر طبيعته والنهر طبيعته هادئة فطبيعة المصريين هادئة، فمصر والمصريون لا يعرفون العنف وليس هذا فى داخلهم".