شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المتحدة يصدر قرارًا بتعيين نشوى جاد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية "watch it" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم، تعيين السيدة نشوى جاد في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية "watch it".

ومن الجدير بالذكر أن السيدة نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد "اللغة الإنجليزية"، فرعى الاجتماع الحسابى والعلوم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "Facebook" منذ عام 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.

كما شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وقد مضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صناعة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولى والشركات متعددة الجنسيات..