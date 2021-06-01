شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة يقدم صورة مصر أمام العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، إن مسار العائلة المقدسة أمر مشابه لموكب المومياوات الملكية، حيث يستطيع أن يقدم صورة لمصر للعالم كله، ويستطيع أن يخاطب العالم الغربى خاصة بلغته، ويوضح كيف تهتم مصر بهذا الأثر الروحى والتاريخى والثقافى الممتع.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أن مسار العائلة المقدسة يمثل مواضع فى هذا المسار ننال منها بركات كثيرة وهى بركة زيارة العائلة المقدسمة لمصر فهى بركة بالحقيقة وليست كلاما.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، أن مصر تعرضت لكثير من الأزمات وخرجت مرفوعة الرأس، موضحا أن السنة المظلمة التي اجتازتها مصر منذ عدة سنوات لم يكن أحد يتوقع أن تقوم مرة أخرى، ولكن هذه هي مصر وتاريخ مصر المقدس.