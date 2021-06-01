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البابا تواضروس يطالب وزارة التعليم بإدراج مسار العائلة المقدسة فى المناهج

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القاهرة - سامية سيد - طالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، وزارة التعليم أن تدخل مسار العائلة المقدسة في مناهجها لأن مسار العائلة المقدسة فخر لأى مصر.

 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة: عشنا فى العصور الفرعونية والمسيحية والإسلامية، وعشنا كل هذه العصور، ونفتخر بها ومن هذا تكونت حضارتنا العظيمة.

 

وتابع: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية: الحضارة المصرية توجد تحت جلود المصريين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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