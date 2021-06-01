وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول ندوة الترويج للدراسة بمصر في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، بشأن نجاح تنظيم أول ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) بين مصر وكندا، بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بمونتريال بكندا برئاسة الدكتور أحمد فوزي المستشار الثقافي للمكتب المصري بمونتريال بكندا، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي بالمكتب، وذلك للترويج لمبادرة (ادرس في مصر) وجذب الطلاب للدراسة بمصر.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أشار إلى أنه في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية للترويج للدراسة في مصر بالتعاون مع السفارات والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، قام قطاع الشئون الثقافية والبعثات ممثلا في الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بعقد ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) بين لفيف من مسئولي الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة – جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة المنصورة الجديدة) ومسئولي المكتب الثقافي المصري بمونتريال بكندا.

وتناول التقرير أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الندوة والتي ركزت على تقديم مصر كمركز مفضل للسياحة التعليمية في الشرق الأوسط من خلال تعديد مميزات الدراسة في الجامعات المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، وما تتمتع به من برامج تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا وإنسانيًا وقادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل عالميًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة، مع تطبيق أحدث استراتيجيات التعلم وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والمرونة الإدارية اللازمة لتطوير البرامج التعليمية وإنشاء المراكز البحثية وبيوت الخبرة الاستشارية لتحقيق النمو المؤسسي المستدام وتشجع البحث العلمي التطبيقي.

وأوضح التقرير أن الندوة ناقشت التعريف بمعايير وعمليات القبول بتلك الجامعات من خلال عدة إجراءات قامت بها الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، مثل توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة.

وأضاف التقرير أن الندوة تناولت أيضًا الخدمات الأخرى المقدمة للطلاب الوافدين؛ إلى جانب الترويج لتطبيق "ادرس في مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية، حيث يتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والتي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.