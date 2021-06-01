سلماوي: حصولي على جائزة النيل مبعث تفاؤل خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبر الكاتب الكبير محمد سلماوي، على سعادته بفوزه بجائزة النيل في الآداب، اليوم الثلاثاء.

وقال سلماوي في تصريحات لمصراوي: "لقد حزت جوائز كثيرة على مدار حياتي منها الجائزة التقديرية، كما حزت عددًا من الأوسمة من دول عديدة مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، إلا أن جائزة النيل تظل لها وضع خاص ومكانة خاصة لدى".

وأوضح "سلماوي" أن من أهم الأسباب التي تجعلني سعيدًا بالجائزة أنها أكبر الجوائز التي تمنحها الدولة لأبنائها في مختلف المجالات الفنية والأدبية والفكرية.

وأضاف: "هذه الجائزة تتويج لمسيرة المفكرين والأدباء، على مدى سنوات عمرهم وهي ليست تقديرية أو تشجيعية، ويتم منحها على مجمل الإنتاج".

وتابع: "من أهم الأسباب التي تضاعف فرحتي بهذه الجائزة، هو أسمها، فالنيل العظيم الذي تتدفق مياهه في شرايين الوطن والذي يتعرض الآن إلى مؤامرات صغيرة لن تنال منه ومن قيمته التي تمتد إلى عصور ما قبل التاريخ، وكون حصولي على جائزة تحمل اسم النيل في هذا التوقيت هو أمر يمنحني أمل وتفاؤل أن أبناء مصر الذين هم أبناء النيل لن تنال منهم مثل هذه التهديدات التي تواجههم".

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة الدولة للمبدعين المصريين فى مجالات الآداب حيث فاز بها الأديب الكبير محمد سلماوى.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير.

جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاث: (جائزة للفنون – جائزة للآداب – جائزة للعلوم الاجتماعي، تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.