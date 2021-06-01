بطريرك الروم الأرثوذكس يزور محافظ الإسكندرية .. و«الشريف» يهديه مفتاح المدينة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ اﻹسكندرية، بمكتبه الثلاثاء؛ البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، وذلك لمناقشة سبل توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

في البداية؛ رحب المحافظ بقداسة البابا، معربا عن سعادته بتواجده معه، وأكد على عمق العلاقات التي تربط مصر واليونان واصفاً إياها بأنها ممتدة وقوية وتملؤها الود والمحبة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو تأكيد أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة وهي مكان للتعايش وتضم كافة الأطياف والجنسيات.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة أن تعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه؛ أشاد البابا ثيودوروس الثاني، بما تم إنجازه من مشروعات قومية في الإسكندرية في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود محافظ الإسكندرية.

وأشار إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة مليئة بالتاريخ ويكن لها الكثير من الحب حيث أنها من أجمل سكندريات العالم على الإطلاق، مؤكدا على مدى حب اليونانيين عامة للمصريين، ومدى التقارب بين الشعب اليوناني والسكندري خاصة واللذان يجمعهما نفس السمات والعادات نظرا لطبيعة المكانين الساحلية والسياحية.

وفى نهاية اللقاء أهدى «الشريف» مفتاح الاسكندرية للبابا ثيودوروس الثاني.

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)

."بطريرك الروم الارثوذكس" يزور محافظ الإسكندرية .. و"الشريف" يهديه مفتاح المدينة (صور)