شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل في مشروعات الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال حول تنفيذ مشروعات الإسكان ببورسعيد، ومعدلات توصيل المرافق بمشروع المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعى.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استمع المحافظ لعرض موجز من المختصيين عن آخر معدلات توصيل المرافق (الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكابلات الفايبر) وأعمال إنشاء الطرق بمشروعات الإسكان الجديدة الجارى تنفيذها، وجهود الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال لقرب تسليم مشروعات الإسكان الجارية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ بورسعيد خلال عرض موجز من أحد المختصيين آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى، مشددا على إزالة أي عقبات والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة إنجاز المشروعات السكنية وفقا للجدول الزمنى المحدد بأعلى درجة من الكفاءة.

كما وصلت الأعمال الإنشائية بمشروع 9000 (الكراسة الزرقاء) لحوالي 80% من الأعمال، و50% من أعمال الترفيق ورصف الطرق، حيث من المقرر تسليم مشروع الـ 9000 خلال العام الحالى، وأكد المحافظ على أهمية تكثيف العمل والتنسيق المستمر بين جميع المختصيين لسرعة الانتهاء من المشروعات السكنية الجارى تنفيذها.