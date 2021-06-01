شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع آليات تطبيق منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الاحياء والمستشار سعيد الشربيني المستشار القانوني للمحافظة لمتابعة سير العمل بمشروعات المحافظة الجارى تنفيذها ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأحياء.

واستعرض المحافظ -بحسب بيان- معدلات التنفيذ الحالية بالمشروعات الجاري العمل بها، مؤكدًا أن خلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح عدد من المشروعات على رأسها الميناء البرى الجديد الذي يمثل طفرة في المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف العمل في ملف النظافة وإزالة الاشغالات والحفاظ على المستوى الحضارة للمحافظة بما يتماشى مع الإنجازات التي تحققها المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أنه سيجري إنشاء منظومة جديدة لاصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك في إطار المنظومة الرقمية الشاملة التي تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، كما شدد المحافظ على متابعة تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة أداء الخدمة وسهولة حصول للمواطن على كافة الخدمات والأعمال.