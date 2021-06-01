شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تقرر تأجيل موعد إجراء قرعة المشروع القومى للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محافظة الجيزة، تأجيل موعد إجراء القرعة الخاصة بحجز 64 وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر والتى كان من المقرر عقد فعالياتها غداً، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإجراء القرعة حين تحديده.

وأكدت المحافظة، أنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، على أن يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص.

وكانت محافظة الجيزة، أشارت إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، مؤكدة أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذه القرعة العلنية، كما سيتم الإعلان بنتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وكذا قطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.