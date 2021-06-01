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شيخ الأزهر يقرر صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بالإدارات التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صرف مكافأة مقطوعة قدرها (1000) جنيه ( ألف جنيه) خصما على بند ( 3 ) نوع ( 14 ) مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2020 / 2021 م لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمنتدبين بالمناطق الأزهرية. 

 

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند ( 2/ 3) أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند ( 2 ) نوع ( 3 ) أجور موسمين لما تحقق من جهد مشكور من العاملين في سبيل إتمام الفصل الدراسي الثاني لعام 2020 / 2021 م على الوجه الأكمل في ظل جائحة والقيام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على كافة الطلاب على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسى الثانى بصورة مرضية. 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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