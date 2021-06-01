شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: موكب المومياوات الملكية أبهر العالم وقدم مصر برؤية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية أهمية مسار العائلة المقدسة، موضحًا ضرورة الاهتمام بهذا العمل الذى يمكن أن يكون له مردود روحى ودينى وثقافى واقتصادى كبير ويقدم صورة مصر للعالم.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية خلال احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أنه منذ أسابيع شاهدنا الموكب الفرعونى العظيم لملوكنا وملكاتنا الفراعنة، وهذا الموكب أبهر العالم بلا شك، وقدم نصر برؤية جديدة ورائعة.

وتابع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية: كم كان مدهشا أن يقف رئيس البلاد وهو يستقبل ملوك حكموا بلادنا من آلاف السنين، موضحا أن الفكرة والتنفيذ وما رأيناه كان أكثر من رائع.

وتابع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية: مصر قدمت نفسها للعالم خلال عمل استغرق ساعة ولكنه أبهر العالم ولا يستطيع دولة في العالم أن تصنع مثل هذا الموكب ليس لديهم فراعنة ومومياوات مثلنا فقدمت الصورة الفرعونية الاصيلة للمجتمع المصرى.