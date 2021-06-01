شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: صلاة المرأة فى مكان به رجال "جائزة" والقول بعدم صحتها "خرافة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "القول بأنه لا يجوز صلاة المرأة أمام الرجال خرافة شائعة لدى السيدات"، مضيفًا :"أنتي تمري أمام الرجال وتتحدثى مع زملائك الرجال فى العمل، وإذا وقع منك التليفون ستنحنين أمام الرجال لالتقاطه، فلماذا عند الصلاة أصبحتى عورة ولا يجوز الصلاة أمام الرجال".
وتابع ممدوح: "لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، ولا تأجيلها لذلك صلى في العمل حتى ولو أمام الرجال"، مضيفًا: "النساء والرجال كانوا يصلون في المسجد النبوى دون حوائل وسواتر، فقط الرجال في أماكنهم والسيدات من خلفهم".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإجابة عن السؤال قائلاً: "نرى السيدات في الصالات الرياضية "الجيم" المشترك، يتدربن مع الرجال في مكان واحد ثم تقول لا يمكن أن أصلى أمام الرجال هذا غير صحيح".