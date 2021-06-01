شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة بفنادق الغردقة.. وارتفاع معدل الرحلات لـ 30 رحلة يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنادق والقري السياحية بالغردقة انتعاشة في الاشغالات من السياحة الخارجية وتصدر السائحون الأوكران قائمة الجنسيات القادمة للبحر الأحمر فيما تواصل شركات السياحة الترويج للمنتج السياحي في البحر الأحمر بدول أوربا الشرقية.

وتزايد معدل الرحلات الجوية القادمة لمطار الغردقة من أوكرانيا ورومانيا والتشيك وبولندا وبلغاريا واستونيا وصربيا ومولدوفيا والمجر وبيلاروسيا وليتوانيا.

ويشهد مطار الغردقة الدولي ارتفاع عدد الرحلات الجوية ما بين ٢٥ إلى ٣٠ رحلة يوميا وسط التزام بحميع الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

وتتراوح اشغالات فنادق الغردقة ما بين ٣٠ لي ٤٠ %من جملة الاشغالات المقررة التي حددها مجلس الوزراء ب ٥٠%.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور أمس تواجد السائحون على الشواطئ وحمامات السباحة بصحبة أطفالهم، وأن الغردقة اصبحت تعد أبرز الوجهات للسائحين البولنديين والاوكران والرومان لقضاء اجازاتهم.

وأدت الانتعاشة السياحية إلى زيادة الاقبال على رحلات التفويج السياحي اليومي من الغردقة لزيارة المناطق السياحية والاثرية إلى مدينتي القاهرة والاقصر مع الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والسياحة في الاعداد المقرر للاتوبيسات والسيارات السياحية خلال رحلات التفويج السياحي.