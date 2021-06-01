شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم أرقام جلوس «الثانوية» قبل امتحان يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعًا للمكلفين بتسيير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الوضع النهائى لتسلم استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/ منازل)، ولتحديد موعد تسلم بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبى المقرر خلال شهر يونيو لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لتسلم استمارات التقدم لجميع الفئات، وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو الحالى.

وأشار حجازى إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، فإن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى «التابلت»، الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم، هو 6 يونيو الجارى.

وأكد نائب رئيس عام الامتحانات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبًا. وطالبت الوزارة بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب المكان الذي سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

في سياق موازٍ، أدى طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى «الشهادة الإعدادية» بمحافظة القاهرة. وبدأ الطلاب أداء امتحان اللغة العربية والخط وسط إجراءات احترازية مكثفة، فيما قام مسؤولو اللجان بالكشف الحرارى على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات.