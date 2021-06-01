شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز علي سوهاج والدخان علي قنا في دوري المظاليم لكرة القدم " مجموعة الصعيد " – تعرف علي باقي النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق نادي المنيا الرياضي، فوز غالي علي، نادي سوهاج 1- صفر، ضمن مباريات الاسبوع الخامس والعشرين، لمسابقة الدوري الممتاز ب، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، مجموعة الصعيد .

كما حقق نادي الشرقية للدخان فوز ثمين علي قنا 2- صفر، وتعادل الألمونيوم مع سمسطا 2-2 ، كما فاز كيما أسوان علي طهطا 4-صفر، والفيوم علي الإعلاميين 1- صفر، وشبان قنا علي تليفونات بني سويف 1- صفر، وبترول أسيوط علي اسمنت أسيوط 1- 0 ، و ديروط علي بني سويف، 1-0 .

وقد جاءت ترتيب الأندية عقب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين، تصدر الشرقية للدخان برصيد 51 نقطة، وفي المركز الثاني المنيا، والألمونيوم برصيد 48 نقطة، وبني سويف 40 نقطة، والإعلاميين 40 نقطة، لتشتعل المنافسة علي صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط .