شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تعلن حقيقة وجود مصابين بالفطر الأسود في المستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بيانا بشأن ما تردد في بعض المواقع الاليكترونية عن وجود حالات إصابة بالفطر الأسود داخل المستشفى الجامعي، ونقل معلومات غير صحيحة عن هذا المرض.

وقالت جامعة سوهاج- في بيان اليوم لمركزها الإعلامي- أنها تود أن توضح بعض الحقائق عن مرض «الفطر الأسود» على لسان الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، الذي أكد أن الإصابة بالفطر الأسود مرض قديم جدا منذ ١٨٥٥ عند اكتشاف أول حالة، ويصيب المرضى ذوي المناعة المنخفضة مثل مرضى السكر، والأورام، ومرضى الإيدز، والمرضى الذين أجريت لهم زراعة أعضاء ويتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، لافتا إلى أنه في الأحوال العادية وفي مرحلة ما قبل الكورونا يتردد على المستشفى الجامعي بسوهاج حوالي من ٣٠ إلى ٤٠ حالة سنويا نصفهم بإصابات في الجيوب الأنفية، والنصف الآخر بإصابات لها علاقة بالمضاعفات العصبية لإلتهابات الجيوب الأنفية.

وأكدت الجامعة- في بيانها- أن المرض ليس وبائيا، ولا ينتقل من إنسان لأخر، ولا يستوجب العزل، وإنه ربما يكون استخدام الكورتيزون ومثبطات المناعة بشكل مبالغ فيه سببا في زيادة أعداد الإصابات مستقبلا، ولا نستطيع التنبأ بحجم هذه الزيادة حاليا، لكن نتوقع أنها لن تكون زيادة كبيرة بشكل يمثل خطرا أو أزمة صحية.