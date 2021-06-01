شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. استمرار حملات الضبط ورفع الإشغالات بحي العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أجهزة حي العجوزة بمحافظة الجيزة جهودها من خلال شن حملات مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية لليوم الثاني على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة في هذا الشأن استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت الحملات شوارع (الصفطاوي، الطريق الأبيض، المعتمدية، الشهداء، شمال المحور).

وتمكنت الحملات من رفع مختلف وسائل إعاقة الحركة المرورية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الحي.