شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 420 طن قمامة في حملة نظافة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الثلاثاء، أعمال نظافة لرفع القمامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار وتكثيف حملات النظافة.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم رفع 420 طن مخلفات بالمدينة، منهم 90 طن مخلفات من قرية سنهور المدينة.

وأكدت ماضي أنها تابعت أعمال رش وتعقيم قرية سنهور المدينة، بمشاركة وحدة التدخل السريع وجهاز النظافة بالقرية، والحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة بها، بمشاركة 3 عربات حمولة 20 طن، و5 عربات حمولة 5 أطنان وجرارين و3 لوادر، مستهدفة أماكن التجمعات أمام مسجد الطباخين والسنترال وكوبري الحمصة، وحارة الظهارة وحاره السابعة، وطريق المحطة كوبري الجمعية، وكوبري الفريق، وعزبة أم يوسف، والتراكمات بأرض فضاء، وعقب الانتهاء من الحملة تم رش وتطهير الشوارع التى تم رفع القمامة منها.