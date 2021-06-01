شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تنهي استعداداتها لإجراء امتحان الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بلجنة الإدارة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية" على مستوى مدارس المحافظة، وذلك لعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات للفصل الدراسى الثانى ونهاية العام الدراسى 2020/ 2021.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية تطهير اللجان والعمل بالإجراءات الإحترازية والوقائيه وتعقيم المدارس، مطالبا بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وعدم مشاركة أو استعمال الطالب لأدوات الغير خلال الامتحان، ومنع التزاحم على البوابة الرئيسية للمدرسة، وكذا منع تواجد أولياء الأمور أمام المدرسة خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام بالتباعد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بلجان الإمتحانات في المدارس بصفة يومية.

وشدد وكيل الوزارة على عدم دخول الطلاب بالموبايل أثناء تأدية الامتحانات، وكذلك المراقبين بعدم استخدام الموبايل أثناء تواجدهم بلجان الامتحانات، مشددا على أهمية اتباع كل التعليمات وقوانين الامتحانات.

جدير بالذكر أن الامتحانات تجرى السبت المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، ويؤديها نحو 8690 طالبًا وطالبة فى مختلف مدارس المحافظة.