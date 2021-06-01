شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 محولات كهرباء و18 صندوق توزيع لتغذية مناطق القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، إنه تم وصول 6 محولات كهرباء و18 صندوق توزيع ضمن عملية توصيل التيار الكهربائي والإنارة العامة للعديد من الأحياء والمناطق، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية جاءت لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة.

في ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية الثلاثاء تثبيت المحولات الجديدة بالأماكن المجهزة لها، حيث تم وضع 4 محولات بالتقسيمات الشمالية ومنطقة جنوب المكثف بقدرة 1000 كيلو (فولت- أمبير)، ومحولين بعمارات الزهور ومنطقة الكمين الشمالى بقدرة 500 كيلو فولت أمبير.

كما تابعت الوحدة المحلية استمرار الأعمال الإنشائية لتجهيز القواعد الخرسانية لاعمدة الإنارة بامتداد الأمل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحفر.

كانت عملية الإنارة الجديدة قد تضمنت توصيل التيار الكهربائي والإحلال والتجديد للكثير من الأحياء والشوارع الداخلية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز كابلات الكهرباء بالتقسيمات الشمالية.