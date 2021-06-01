شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، تضم 28 عربة، إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، أبرمتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش الروسية، الممثلة للتحالف الروسى- المجرى، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير قطاع النقل، خاصة السكك الحديدية، بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم، كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.

وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية، التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى، بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع، وربطهما معًا.