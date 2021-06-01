شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: تسهيلات لراغبى «إحلال المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى على نحوٍ يتسق مع جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم سيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ووجه «معيط»، فى بيان صحفى الثلاثاء، باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابى الفورى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة. وقال إنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك، بما يساعد فى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى للمبادرة، إنه تيسيرًا على المواطنين تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى بداية من أول يونيو الحالى، من أهمها: اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»، للتغلب على المشكلات التى كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلًا على رخصة السيارة، مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح، حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية، منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.

وأكد أن المشاركين فى المبادرة الرئاسية يستطيعون الآن الدخول على الموقع الإلكترونى فى أى وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التى أضافتها إدارة المبادرة.