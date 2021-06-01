شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان خلال ختام التدريب المشترك «حماة النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مـحمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «حماة النيل»، الذى استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان، أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، ونفذت المقاتلات متعددة المهام أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية، ونفذت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.

واختُتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوى معادٍ، وتم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة.

وفى توقيت متزامن، نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة للقوات الخاصة، تضمنت رمايات غير نمطية، وإغارة على بعض الأهداف الحيوية.

وألقى رئيس الأركان كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق، مشيدًا بالاستعداد القتالى العالى للقوات المشاركة فى التدريب، بما يؤكد القدرة على مواجهة كل التهديدات والتحديات التى تواجه مصر والسودان.

وألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر المشاركة فى التدريب، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية- السودانية. وعقد رئيس الأركان والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءً ثنائيًا تناول عددًا من موضوعات التعاون العسكرى المشترك خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.