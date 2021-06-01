شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ارتياح لجنة «المراجعة الروسية» لإجراءات الأمن فى «الغردقة وشرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى إن لجنة التفتيش الأمنى والطيران الروسية الخاصة بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، أبدت ارتياحها عن اليومين الأولين للتفتيش، واستجابة مسؤولى المطارين لكل المطالب التى تم طلبها، حيث تم تنفيذ جميع المطالب والملاحظات، سواء فى قطاع السلامة والأمن أو الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن اللجنة قامت بزيارة مبنى الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة، وذلك تحسبًا لاستخدامه مع مبنى الركاب رقم ١ فى حال زيادة عدد الرحلات الجوية الروسية بشكل كبير.

وشملت أعمال التفتيش والمراجعة قطاعات السلامة والأمن والتشغيل لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، وشملت مختلف إدارات وأقسام المطار وأجهزة الإكس راى ومنطقة تحميل الحقائب والسيور وفحص الكاميرات وتشغيل الكاميرات الحرارية وأجهزة الإنذار والإطفاء وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى، مرافقة للجنة، أن اللجنة أشادت بالإجراءات المتخذة بالمطار لتخفيف التكدس فى أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار وإجراءات التباعد الاجتماعى داخل صالات السفر والوصول، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتوفير مسافات كافية للتباعد بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر.

بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم، منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل آمن، وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطار لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين.