شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترويج دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اجتماع مجلس إدارة «تنشيط السياحة» برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عددًا من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، تضمنت الأحداث والفعاليات الداخلية الخاصة بالوزارة، وتلك الخاصة بالوزارات والمحافظات المختلفة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة لبحث إمكانية الاستفادة منها فى الترويج السياحى لمصر.

وأكد «العنانى» أهمية وجود أجندة موحدة لكل الأحداث والفعاليات فى مصر، فضلًا عن بحث إمكانية تنظيم مجموعة من الأحداث والفعاليات المهمة على مدار العام فى عدد من المحافظات السياحية المختلفة للاستفادة من مردودها فى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية والوزارات والجهات المعنية، منها أحداث ومهرجانات رياضية وثقافية وفنية وغيرها.

ولفت الوزير إلى بعض الأحداث والفعاليات التى سوف تنظمها الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مثل احتفالية موكب افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح قصر محمد على بشبرا، وتم إطلاع المجلس على مستجدات الاستراتيجية الإعلامية التى يعدها أحد التحالفات الدولية التى تعاقدت معها الوزارة فى يناير الماضى.

وأوضح «العنانى» أنه من المقرر انتهاء إعداد الاستراتيجية بحد أقصى شهرين ليتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة 3 سنوات قبل بداية خريف هذا العام، بهدف الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج السياحى لمصر، ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة، كما تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بالمعارض السياحية التى شاركت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتى من بينها معارض تم المشاركة بها بشكل افتراضى.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة أهمية الاستفادة بصورة أكبر من مشاركة مصر فى إكسبو دبى ٢٠٢٠ للترويج للسياحة المصرية، والذى من المقرر افتتاحه فى شهر أكتوبر ٢٠٢١، وسيستمر لمدة 6 أشهر. وأشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصرى المشارك به خلال تواجده فى دبى بدولة الإمارات لحضور ملتقى السوق العربية للسياحة والسفر، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خُصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار فى مصر.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، لـ«المصرى اليوم»، إن افتتاح مشروع طريق الكباش فى الأقصر والمتحف الكبير أحداث جاذبة لمحبى السياحة الثقافية، وسيكون لها تأثير كبير على جذب الحركة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة لموسم الشتاء المقبل، خصوصًا مع الإسراع فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.