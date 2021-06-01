شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادي الجديد: بدء عمل بخاخ أنف وأقراص استحلاب تدمر كورونا في 60 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن مجلس الجامعة ناقش العديد من الموضوعات في اجتماعه اليوم الثلاثاء.

وأوضح طنطاوي أنه تم تقديم عرض من الدكتور حسن سلطان حسن، مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، أوضح نجاح فريق من علماء الجامعة وجامعة ميتشواكان بالمكسيك والمركز القومي لبحوث البناء وجامعة أسيوط، في اختراع تركيبة كيميائية «جيوبوليمر» لها القدرة على تدمير فيروس كورونا خلال 60 دقيقة فقط، مضيفا أن هذه التركيبة غير سامة وصديقة للبيئة ويمكن استخدامها في تطبيقات عديدة على جميع الأسطح في المستشفيات وغرف العمليات ومناطق العزل الصحي والمدارس والجامعات والمنازل.

وتابع: «بما أن هذه التركيبة غير سامة وصديقة للبيئة ستبدأ جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع جامعة ميتشوكان بالمكسيك والحكومة الفيدرالية في المكسيك بعمل بخاخ أنف مضاد لفيروس كورونا وأقراص استحلاب للفم من هذه المادة، وستبدأ التجارب الإكلينيكية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والحكومة الفيدرالية بالمكسيك».

في سياق آخر، أوضح رئيس الجامعة أنه تم عرض فيلم تسجيلي مصور خلال الاجتماع يوضح أنشطة الجامعة خلال شهر مايو 2021 بجانب مناقشة استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن العملية الامتحانية بجميع الكليات مسؤولية إدارة الكلية ووفقا للإطار الزمنى المتفق عليه بمجلس الجامعة كما تتولى إدارة الكليات تذليل كافة العقبات أمام جميع الطلاب أثناء جميع الامتحانات.

ولفت إلى إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تنطلق في يونيو طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وأنه في حالات الامتحانات العملية لابد من تواجد أستاذ المادة مع المعيدين والمدرسين المساعدين أثناء الامتحانات العملية، وكذلك تواجد رئيس القسم بمكتبه لتذليل أي عقبات ومتابعة أداء الامتحانات للمواد الخاصة بقسمه، وكذلك في حالة الامتحانات النظرية لابد من تواجد أستاذ المادة يوم أداء الطلاب للامتحان لتوضيح أي غموض خاص بالامتحان تحت إشراف عميد الكلية ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب.

كما ناقش المجلس عدة موضوعات، أهمها تجديد تعيين اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد عضواً بالمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وتجديد تعيين الدكتور عاطف أبوالوفا أحمد، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ورئيس الجامعة السابق عضواً بالمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وتعين الدكتور ثروت عبدالعال أحمد أستاذ القانون بجامعة أسيوط عضواً للمجلس لمدة سنتين قابلتين للتجديد، بجانب إنشاء مكتب للعلاقات الدولية بالجامعة، ومناقشة إضافة مقرري التذوق الفني والتذوق الموسيقي إلى مادة القضايا المجتمعية، وفتح برنامجي الماجستير والدكتوراه في التربية «المناهج وطرق التدريس» تخصص تكنولوجيا التعليم

وترقية عدد من الأساتذة والأساتذة، المساعدين، ومنح بعض الطلاب لدرجتي الماجستير والدكتوراه.