الخليج 365: "الرئيس السيسى يبحث البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى يبحث البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.. فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".. الرئيس يوجه بالاستمرار فى جهود الإصلاحات الهيكلية ودعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

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