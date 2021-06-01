شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولى تناقش آثار الاستيطان على عمال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة القوى العاملة ، في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية أون لاين في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده افتراضياً خلال الفترة من 3 إلي 19 يونيو 2021، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب ، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل الاجتماع تم مناقشة بعض المسائل الإجرائية من رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، وكلمة المجموعة العربية في المؤتمر، ومنصب رئيس الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمناصب الأخرى المنبثقة عن المؤتمر.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي مناقشة انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2021 - 2024 ، ومشروع الخطة الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2022 - 2025 ، وكذلك الموقف من التصديقات على تعديل 1986 حول دستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، فضلاً عن التعاون الإنمائي لصالح البلدان العربية ودعم المطالب الفلسطينية.

كما تم متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 ، 1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية وانتهاكات الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضى العربية المحتلة.

من جانبها رحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، بالحضور من منظمة العمل الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، والوزراء العرب الحضور ، وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، مؤكدة حرص الوزارة على تنظيم وتنسيق دور المجموعة العربية فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته الحالية ، والذى تم إرجاء العام مؤتمره العام الماضي بسبب انتشار جائحة (كوفيد -) 19 لاول مرة فى تاريخ المنظمة.