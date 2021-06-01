شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الزراعة": مشروع "دلتا مصر" له تأثير إيجابى على الناتج القومى ويوفر فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على إسماعيل رئيس معهد بحوث الأراضى والمياه وعضو لجنة تحديث الرى بوزارة الزراعة، إن مشروع "دلتا مصر" أحد المشروعات القومية المهمة، التي تنعكس بشكل مباشر على الناتج القومى، موضحا أن المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه يتم عمل تغطية لاكتفاء ذاتى لجزء كبير من المحاصيل الزراعية سواء السكرية أو الزيتية أو العلف، من خلال صناعات قائمة على هذه الأراضى والمشروع العملاق الذى يبدأ بمساحة مليون فدان يصل إلى 2 مليون فدان، وهو بناء لمصر الحديثة.

وأكد رئيس معهد بحوث الأراضى والمياه وعضو لجنة تحديث الرى بوزارة الزراعة، أن القيادة السياسية لها السبق في وضع الأهداف واختيار الموقع بالمنطقة الشمالية، أى الجزء الشرقى للصحراء الغربية.