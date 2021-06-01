شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة دخول المسيح أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فى السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، فى كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء وأحبار الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة.



حضور البابا تواضروس

تتكون الاحتفالية من عدة فقرات ضمنها كلمات لقداسة البابا، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة شيرين سيف العضو المنتدب لمؤسسة مارتيريا، وفيلم وثائقي عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى فقرة كورال.