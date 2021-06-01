حار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس).

وقالت الهيئة، إن طقس الأربعاء، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحري على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتراجعت درجات الحرارة، حيث سجلت على القاهرة 33-20، السواحل الشمالية 26-19، جنوب سيناء 38-28، شمال الصعيد 35-24، وجنوب الصعيد 43-28.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحري على البحر الأحمر وخليج السويس.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 32-19، السواحل الشمالية 26-19، جنوب سيناء 37-28، شمال الصعيد 33-24، وجنوب الصعيد 41-27.