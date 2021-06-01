عبدالدايم: الدولة تشهد اهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير محمود عبد الناصر:

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية.

وقالت عبد الدايم، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد، بعد اجتماع المجلس: إن لقاء اليوم يأتى في ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا لاستكمال الرسالة الثقافية الهادفة للتنوير والحرص على التواصل الدائم والمستمر مع رموز مصر ومبدعيها.

وأضافت عبد الدايم: إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية ومن بينها تقدير الرموز الإبداعية في كافة المناحي إيماناً بالدور الفاعل الذى تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة فى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف .

وقال أمين عام الأعلى للثقافة: للعام الثاني ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية ليعود المجلس ليبرهن عن ما تمثله جوائز الدولة من مكانة فكرية وثقافية متميزة علي مستوي الوطن العربي وليس مصر فحسب وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها المستمرة.