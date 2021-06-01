ضبط موظفين مكنا شخصًا من البناء على أرض زراعية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية؛ لقيامهما بتزوير أوراق رسمية وتمكين أحد المواطنين من الحصول على رخصة بناء على أرض زراعية.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام ( اثنين من موظفي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (إبن عم زوجة أحدهما) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار بأرضه وذلك بالمخالفة للقانون، حيث قاما بالتـلاعب ببيان صلاحيـة الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمراني "خلافاً للحقيقة "؛ لتمكينه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها وإتمام بناء العقار المرخص به والموافقة على توصيل المرافق للعقار .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقـرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.