ضبط طالب استولى على "فيزا" خاصة بمواطن واستخدمها في سحب أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، طالب؛ لاستيلائه على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين والرقم السري الخاص بها، واستخدام البطاقة عقب ذلك في عمليات سحب نقدي.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بمحافظة المنيا من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الصادرة له من ذات البنك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا) اذ استغل تواجده بأحد المقاهي بمدينة المنيا صحبة الشاكي، وقام بمغافلته والاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والرقم السري الخاص بها، واستخدام البطاقة عقب ذلك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك المشار إليه، وأنه قام بتكرار تلك العمليات واستيلائه على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.