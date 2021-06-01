"ملحقوش يفرحوا بالفلوس".. ماذا قال منفذو حادث سرقة 1.3 مليون بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أدلى المتهمون بسرقة مليون و356 ألف جنيه من سيارة شركة أدوية بكرداسة باعترافات تفصيلية لجريمتهم أمام رجال الشرطة بعد اكتشاف تخطيط سائق ومندوب مبيعات لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 8 آخرين.

استغل المتهمان الأول والثاني طبيعة عملهما بالشركة، وعلمهما بتحصيل مبالغ كبيرة فاتفقا مع عاطلين يقيمان ببولاق الدكرور على التخطيط لسرقتها، واستعانوا بباقي الجناة.

يوم الواقعة أبلغهم السائق بخط سيره والمبلغ الذي بحوزته. وأرشد الجناة عن مليون و53 ألف جنيه وثلاجة وشاشة عرض و6 هواتف قاموا بشرائها، وإنفاقهم باقي المبلغ لسداد ديونهم.

أتى بلاغ لمأمور قسم شرطة كرداسة من "أحمد سيد 45 سنة"، سائق بشركة للصناعات الدوائية بالعبور، ومحمد أحمد، 41 سنة، مندوب مبيعات، أنهما عقب انتهائهما من تسليم أدوية لشركة في الهرم وتحصيلهما مليونا و356 ألف جنيه انطلقا في طريق عودتهما للشركة.

أضاف المبلغان أنه أثناء استقلالهما سيارة نقل جامبو قيادة الأول وصعودهما للطريق الدائري، فوجئا بدراجة نارية متوقفة يستقلها شخصان افتعلا معهما مشاجرة ثم ظهر 3 أشخاص قاموا برش "إسبراي" في وجههما واستخدموا صواعق كهربائية واستولوا منهما على المبلغ الذي كان داخل كيس بلاستيكي بالسيارة، وفروا هاربين.

وشكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللواء عاصم أبوالخير والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، وبمشاركة العقيد علي عبد الكريم، مفتش فرقة شمال أكتوبر.

وتركزت الخطة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث كرداسة برئاسة الرائد معتصم رزق ومعاونيه النقباء مصطفى حجران ويوسف ندا ومحمود ربيع، على فحص خطوط السير والعاملين السابقين والحاليين في الشركتين ومعاينة مسرح الحادث بدقة.

تبين بالفحص أن وراء ارتكاب الواقعة السائق ومندوب مبيعات بالشركة ذاتها يدعى "كمال. أ." 42 سنة، وأمكن ضبطهما.

اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وأنهما استعانا بعاطلين للتخطيط للحادث وهما "حسين. أ." 32 سنة، و"السيد. أ." 41 سنة، بالاشتراك مع 6 آخرين وهم: "كريم. أ." 26 سنة استورجي، "محمود. م."، "مصطفى. س." 22 سنة، "ياسر" 24 سنة، "أحمد. م." 26 سنة و"عمر.ر." 25 سنة، وجميعهم عاطلون.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، انطلقت مأموريات استهدفت الجناة، وأسفرت جهودها برئاسة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مجدي موسى، وكيل الفرقة، عن ضبطهم عدا الأخير، وبحوزتهم 3 دراجات جرى استخدامها في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.