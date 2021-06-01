جثته تعفنت.. حبس شاب قتل صديقه بطلق ناري في المُقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

كان قسم شرطة المُقطم تلقى بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة وفي حاله تعفن رمي لشاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لـ"أبوالحمد. ع" في العقد الرابع من العمر ومُصاب بطلق ناري في الصدر، وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت أهلية المجني عليه لسماع أقوالهم على سبيل الاستدلال.