شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تطلق حملة «اكشف واطمن» بمحافظتي الأقصر وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، من محافظتي الأقصر وأسوان حملة الكشف الطبي المجاني لأهالي جنوب الصعيد تحت شعار [اكشف واطمن]، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الحملة تستمر لمدة 30 يوم على مدار شهر يونيو، تم إطلاقها بالتعاون مع أحد شركات الحلول الرقمية، وتهدف الحملة إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع ب4 سيارات متنقلة مجهزة كعيادات للكشف الطبي المجاني على قاطني إقليم جنوب الصعيد بمحافظتي الأقصر وأسوان على مدار 30يوم، وذلك بواقع سيارتين لكل محافظة يتم من خلالها إجراء 10فحوصات طبية، وذلك يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، طوال فترة الحملة.

وأشارت الهيئة في بيانها، اليوم، إلى أن حملة الفحص الطبي المجاني [اكشف واطمن] من خلال العيادات المتنقلة، تهدف إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

ونوه البيان، أن فعاليات التوعية والتسجيل ستتم بالتوازي مع أعمال حملة [اكشف واطمن] للفحص الطبي المجاني بمحافظتي الأقصر وأسوان، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتي نهاية شهر يونيو 2021، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين من قاطني المحافظتين واللذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتهم.

واستطرد البيان: أنه من المقرر أن تتمركز العيادة المتنقلة الأولى بمحافظة أسوان وفقًا لجدول زمني نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل (الكوبانية، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنان بحري، الرقبة، المنثورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الامبركمب، المضيقط، الحكة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح المنشية غرب، الحجر بحري، الكيال، العقيبة، الكلح شرق، الليلية بحري، الشرقا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب)، أما العيادة المتنقلة الثانية بمحافظة أسوان تغطي مناطق ( السيل، كيما العزب، أبوسمبل، الصداقة القديمة، السد العالي الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبوهور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، اقليت، المربعات والإسكان، العتمور المستجد، مزرعة الرديسية، خور الزق، البحيرة، عبادي، رعاية الطفل، الرمادي قبلي، الغوالية، الرمادي بحري، المريناب).

وتابعت الهيئة في بيانها أن العيادات المتنقلة بمحافظة الأقصر ستتواجد عند الوحدات الآتية (أبوطربوش، آل عثمان، حاجر المحاميد، العديسات قبلي، البغدادي، الحبيل، توماس2، الشيخ موسى، البعيرات، منشية النوبة، الرزيقات بحري، الأقالتة، منشأة العماري)، ولفت البيان أن هذه الوحدات تغطي مراكز (الزينية، القرنة، أرمنت، الطود، البياضية، اسنا، البندر)، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي نشرته الهيئة على صفحتها على الفيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/106553301075947/posts/312615083803100/

واختتم البيان بالإشارة إلى الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، مؤكدًا أن تلك العيادات المتنقلة يتم من خلالها أيضًا استكمال إجراءات التسجيل في المنظومة الجديدة، إلى جانب قيامها بالكشف الطبي المجاني على المواطنين تحت شعار [اكشف واطمن].