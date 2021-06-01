شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمرداش» يتفقد سير الامتحانات بكليات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات الجامعة.

وأكد على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل الدخول إلى حرم الكليات وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأيدي.

وأوضح أنه لم يتم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات في اليوم الأول على مستوى الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي اصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلاب الجامعة أو القائمين على عملية الامتحانات.

أشار إلى ان الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة صحة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

جدير بالذكر أن الامتحانات تجرى على فترتين صباحًا ومساءًا، حيث تجرى الامتحانات بكليات التربية والتربية الرياضية والتجارة والاستزراع المائي والمصايد البحرية على فترتين صباحًا ومساءًا، بينما تجري الامتحانات بكليات الآداب والعلوم والطب البيطري فترة صباحية فقط، ويؤدى الامتحانات 1733 طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية بينما يؤدي 1818 طالب وطالبة الامتحانات خلال الفترة المسائية وبإجمالي 3551 طالب وطالبة.