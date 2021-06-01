شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تناقش تطوير مناهج كلية الزراعة للتوافق مع متطلبات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جلسة نقاش ومائدة مستديرة نظمتها المراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD بجامعة الزقازيق، مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شاكر وكيل كلية الزراعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك لمناقشة تطوير المناهج الحالية بكلية الزراعة للتوافق مع متطلبات سوق العمل في «مجال الصناعات الغذائية»، بحضور تغريد السيد نائب مدير المراكز الجامعية للتطوير المهنى، وأمير رشدى مدير المشروع بجامعة الزقازيق، وممثلي الشركات من قطاعي التعليم والزراعة، ومسؤولي المركز الجامعي للتطوير المهني.

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة لا تنفصل عن مجتمعها ككل ومجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، وتعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، وأن المائدة المستديرة نظرت في المستجدات بسوق العمل وتحديد أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد، وتحديد مدى ارتباط أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد بقصور المناهج الأكاديمية لكلية الزراعة، وأن تحديد التخصصات والوظائف المستحدثة لا توجد لها أقسام بكلية الزراعة، وأننا نحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات حتي يصبحوا مؤهلين لمتطلبات سوق العمل.

وتناولت المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال عدة محاور، تمثلت في أوجه القصور في أداء الخريجين الجدد من كلية الزراعة، ومدى قصور أداء الخريجين الجدد بتطوير المناهج الأكاديمية بكلية الزراعة، وكذلك الوظائف والتخصصات المستحدثة لخريجى كلية الزراعة، بالإضافة إلى مقترحات أصحاب الأعمال لتطوير البرامج الأكاديمية بكلية الزراعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن مشروع «المراكز الجامعية للتطوير المهني» تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن هذه اللقاءات تعقد بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل، ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

فيما قام الدكتور عبدالعليم إسماعيل، مدير المركز، بعرض تقديمي عن مراكز التطوير المهني بجامعة الزقازيق وإنجازات المركز العام بمبنى رئاسة الجامعة»، خلال الفترة السابقة من 2019 حتى الآن والمنح المجانية التي يقدمها المركز للطلاب، حيث استفاد أكثر من 20 ألف طالب من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني على مستوى الجامعة.