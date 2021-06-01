شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الدومينو والطاولة.. الاتحاد الرياضي للجامعات يعتمد خطة لنشر الألعاب الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، بحضور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية انتظام ممارسة الرياضة، وتنظيم المسابقات في الجامعات لما لها من آثار إيجابية على الطلاب صحياً ونفسياً.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من استعدادت بطولتى العالم (الإسكواش 2022، وكرة اليد 2024)، وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة آخر استعدادات البطولتين برئاسة هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد.

ووافق المجلس على المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو 2021 في روسيا.

واعتمد المجلس خطة التعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في نشر الألعاب الترفيهية التي يُنظمها، ومنها: ألعاب الدومينو، وألعاب طاولة الزهر.

ووافق المجلس على قيام جامعة العريش بإقامة الدورة الرياضية لجامعات المحافظات الحدودية في ألعاب (كرة القدم خماسى، تنس الطاولة) بمدينة العريش، وذلك بمشاركة جامعات أسوان، العريش، جنوب الوادى، مطروح، الوادى الجديد، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة البطولة.

كما وافق المجلس أيضاً على إقامة الدورة الرياضية الثانية للجامعات (أون لاين).

ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والمقام خلال شهر نوفمبر 2021 تحت عنوان (متجهات التعايش الآمن للأنشطة الرياضية في ظل المتغيرات العالمية)، وكذلك الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات وكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

ووافق المجلس أيضاً على إقامة دورات للغة الإنجليزية للعاملين بالاتحاد والمتطوعين والراغبين من الجامعات لإدارة الدورات الرياضية للتأهيل لبطولة العالم للاسكواش 2022، وبطولة العالم للجامعات لكرة اليد 2024.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور حازم أحمد الروبي مديراً للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.