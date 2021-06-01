شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة: يجب علينا الوقوف إلى جوار الدولة في كل المعارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة لإعلاميى مصر في عيدهم السابع والثمانين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلام المصرى منذ أن أنشئ عام 1934، وهو تاريخ انطلاق أول إذاعة مصرية رسمية، وهو يقدم إعلاما وطنيا لعب دورا كبيرا في تشكيل وعى ووجدان المصريين وتنويرهم وتثقيفهم.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الإعلام المصرى أصبح يشارك في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وفى حرب مصر ضد الإرهاب ويقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامى تنموى توعوى يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلى من قيم مجتمعنا. والإعلام المصرى يجب عليه أن يقف إلى جوار الدولة في كل المعارك.