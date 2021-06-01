شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شؤون القرى تتفقد مستوى الخدمات والمرافق في 7 قرى بمراكز بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلًها الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها ومتابعاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

قامت اللجنة اليوم الثلاثاء، بزيارات متابعة وتفتيش لسير العمل في عدد من قرى مراكز المحافظة السبعة، والتي زارت خلالها عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا.

ورصدت اللجنة مجموعة من الملاحظات والسلبيات في بعض القطاعات الخدمية والمرافق والإشغالات والحالة العامة للنظافة بقرى (براوة اهناسيا،اشمنت ناصر،قمبش ببا،ابشنا بني سويف،أبسوج الفشن،الميمون الواسطى)،وتم التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارات الميدانية، وتوجيه مسئولي الوحدات المحلية والقروية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين،مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.