شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقيح كبار السن وأصحاب المعاشات ضد فيروس كورونا بمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الفرق الطبية بالبحر الأحمر في إعطاء الجرعة الأولى للقاح ضد فيروس كورونا لكبار السن وأصحاب المعاشات بمدينة رأس غارب أمام مكتب بريد بترول رأس غارب، ويستمر العمل للتسجيل وإعطاء المصل لكبار السن وأصحاب المعاشات حتي انتهاء صرف المعاشات.

يأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة والسكان بخصوص سرعة الوصول للفئات المستهدفة بتطعيم فيروس كورونا المستجد حيث إنهم الأكثر عرضه للمخاطر جراء الإصابة.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، بأنه تم دفع سيارات القوافل للتسجيل وتطعيم الكبار من أصحاب المعاشات أمام مكتب بريد بترول رأس غارب وتم التنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الداخلية – والبريد المصري) للتواجد بسيارات القوافل في مناطق صرف المعاشات لتسهيل التسجيل وصرف اللقاح في نفس اليوم.