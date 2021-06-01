شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: ما تم من تطوير فى المحتوى والشكل بيد أبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيدهم السابع والثمانين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم فى تلك المناسبة وذكرى هذا اليوم الذى انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة»، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية. وانطلقت معها حركة التنوير والفكر والثقافة.

وأكد «زين» مواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد من أبناء الهيئة الوطنية للإعلام بما يحقق الاستمرارية فى تحقيق تلك الأهداف وتحقيق النجاح بنا ولنا جميعا.

وأيضاً ما تم من تطوير فى المحتوى والشكل بمختلف قنوات وإذاعات الوطنية للإعلام بيد أبنائها، ويتواصل ذلك بخطى ثابته لتعظيم موارد الوطنية للإعلام لتحقيق المنافسة ومواكبة مستجدات العصر.