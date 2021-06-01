شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة ، رافقه خلالها مدير المجزر ومدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بمتابعة تقديم الخدمات بعدد من المشروعات الخدمية.

ووجه السكرتير العام بالاستمرار فى تطوير الخدمات المقدمة بالمجزر ، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان ، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر ، لافتا إلى ضرورة تقديم خدمة للمواطن بأسعار مناسبة وتحقيق معايير السلامة فى ذبح الماشية .