أخبار مصر

سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد استعدادًا لعيد الأضحى

0 نشر
أمل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة ، رافقه خلالها مدير المجزر ومدير الطب البيطرى ورئيس حى الجنوب بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بمتابعة تقديم الخدمات بعدد من المشروعات الخدمية.

ووجه السكرتير العام بالاستمرار فى تطوير الخدمات المقدمة بالمجزر ، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان ، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر ، لافتا إلى ضرورة تقديم خدمة للمواطن بأسعار مناسبة وتحقيق معايير السلامة فى ذبح الماشية .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا