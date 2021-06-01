شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بنقادة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية موسعة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنيه بالمحافظة .

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه في ضوء اهتمام وتفاعل القيادة السياسية مع هموم المواطنين وشكواهم وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الدائمه لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومه بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليديه لسرعه حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابه في الرد على شكواهم.

وأضاف «الداودي» أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحدى الصيدليات، كما تم ضبط مخزن آخر للأدوية غير مرخص يحتوي على عدد كبير من الأدوية مختلفة الأصناف، وغلق وتشميع صيدلية آخرى لمخالفتها للرسومات الهندسية وعدم وجود صيدلي بها، هذا بالإضافة إلى تحرير ١٨ محضر جنح صحية طبقاً للقرارين الوزاريين رقم 96 و97 لسنة 1967 والمعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2016م وتحرير عدد 5 محاضر إشغال طريق و6 محاضر نظافة طبقاً للقرار 38 لسنة 1967، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق اثنين من المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الجمعيات الاهلية بسبب مخالفتها لإشتراطات الأمن الصناعي، إضافة إلى تحرير 11 محضر متنوع ما بين عدم إعلان عن أسعار، وأدوية مجهولة المصدر، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط 20 فلتر سيارة مجهول المصدر.

وأشار محافظ قنا إلى استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأمنية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى معاونة جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329 ،كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة .